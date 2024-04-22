Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kenang Jadi Tentara, AHY Segera Tertibkan Bangunan Liar di Puncak

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |17:12 WIB
Kenang Jadi Tentara, AHY Segera Tertibkan Bangunan Liar di Puncak
AHY Segera Tertibkan Bangunan Liar di Puncak. (foto: Okezone.com/MPI)
BOGOR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana menertibkan bangunan liar di daerah rawan berencana di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna penataan tata ruang di daerah yang kerap menjadi tempat wisata tersebut.

"Ini akan terus kita pelajari akan kita cek dan kita akan lakukan penertiban seperlunya sesuai dengan yang seharusnya kita tata dengan baik," kata AHY dalam kunjungan kerjanya ke Desa Cibedug, Ciawi, Senin (22/4/2024)

Dalam kesempatan ini, AHY juga bercerita bahwa jalur puncak Bogor ini menjadi jalur yang seringkali dilaluinya dahulu.

"Tadi juga saya sambil nyetir ya sambil melihat ini kan jalur klasik dari dulu saya kecil tentara banyak juga menggunakan jalur ini sebelum ada cipularang jadi kalau ke bandung ya pasti lewat sini baliknya ke jakarta juga lewat jalur ini," ungkapnya.

Oleh sebab itu dirinya menilai ada kawasan-kawasan yang memang harus lebih ditata lagi. Apalagi, lanjut AHY, apabila diperiksa secara lebih detail ada mungkin lokasi-lokasi yang belum diatur atau belum tertata dengan baik.

Menurutnya, hal itu karena ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan zonanya. Sehingga seharusnya sudah ditata sedemikian rupa atas dasar penelitian terhadap kondisi lingkungan daerah tersebut.

"Jadi jangan sampai ada pembangunan yang bisa membahayakan karena bisa berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Ini akan terus kita pelajari akan kita cek dan kita akan lakukan penertiban sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya kita tata dengan baik," tegasnya.

