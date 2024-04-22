Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Aplikasi Penghasil Uang dengan KTP

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |22:09 WIB
Aplikasi Penghasil Uang dengan KTP
Aplikasi Penghasil Uang dengan KTP. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang dengan KTP berikut mungkin bisa menjadi solusi masyarakat yang sedang membutuhkan dana.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan gawai. Salah satunya menghasilkan uang.

Berikut aplikasi penghasil uang dengan KTP, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (22/4/2024):

1. AstraPay

Mungkin masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan aplikasi ini. AstraPay merupakan dompet digital yang bergerak dibawah perusahaan Astra Indonesia. Selain digunakan untuk pembayaran, dompet digital ini menawarkan beberapa fitur seperti pembelian paket data, pulsa juga BPJS. Pengguna juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk membayar cicilan yang dinaungi perusahaan Astra.

AstraPay juga menawarkan kemudahan dalam topup, yakni dibebaskan dari biaya admin. Voucher cashback hingga Rp100 ribu juga dijanjikan.

Selain menawarkan kemudahan, AstraPay juga memberikan uang hanya dengan mendaftarkan diri pada aplikasinya. Setelah mendaftar, pengguna baru akan mendapatkan uang sebanyak Rp125 ribu.

2. MotionPay

Tidak hanya bergerak di bidang media dan televisi, PT MNC Group juga mempunyai aplikasi digital yang dapat membantu proses pembayaran secara online. Tidak perlu risau, karena MotionPay sudah mendapat izin dari OJK dan Bank Indonesia.

MotionPay menawarkan banyak fitur, seperti pembayaran token PLN, tagihan PLN, pulsa, data hingga pembayaran BPJS.

MotionPay juga akan memberikan bonus saldo MotionPay sebanyak Rp25.000 setelah pengguna membuka rekening di aplikasi MotionPay.

Caranya sangat mudah, cukup siapkan e-KTP dan swafoto, pengguna sudah dapat menikmati saldo gratis.

Halaman:
1 2
