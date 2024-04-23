Hadir di Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan, Pegadaian Tawarkan KUR Syariah

MOJOKERTO - PT Pegadaian yang dikenal sebagai tempat untuk menggadaikan barang, pada Ramadan kali ini memperkenalkan sekaligus menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan bunga rendah dan pinjaman tanpa agunan kepada para pelaku UMKM yang jarang diketahui oleh masyarakat.

Perkenalan produk ini dilakukan insan Pegadaian saat turut memeriahkan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan yang digelar iNews TV di Lapangan Raden Wijaya, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Sabtu (16/3/2024).

Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan iNews TV ini dipandu oleh David Kholik dan Inara Rusli, serta penampilan menarik Jihan Audi dan Trisuaka. Ada juga Gus Hafidz Hakim, Ustaz Jumharudin, Ustaz Taufiqurohman, dan Ustaz Munawir yang memberikan ceramah menyejukkan.

KUR Syariah Pegadaian adalah pinjaman kepada nasabah tanpa menggunakan jaminan barang, namun berupa tempat usaha. Adapun uang pinjaman yang diberikan mulai dari Rp1 juta sampai Rp50 juta.

Tak hanya mudah persyaratannya, cara pengajuan KUR Syariah Pegadaian juga cukup mudah. Nasabah yang memiliki usaha hanya perlu menunjukkan NIB dan mengisi perlengkapan administrasi yang dibutuhkan.