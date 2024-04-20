Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian dan Kementerian BUMN Kembali Buka Relawan Bakti BUMN Batch V

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |14:07 WIB
Pegadaian dan Kementerian BUMN Kembali Buka Relawan Bakti BUMN Batch V
Pegadaian dan Kementerian BUMN kembali buka Relawan Bakti BUMN Batch V. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Halo Insan BUMN! Pegadaian kembali berkolaborasi bersama Kementerian BUMN untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai Kementerian BUMN dan BUMN grup untuk menjadi sukarelawan pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Relawan Bakti BUMN Batch V.

Pada Program Relawan Bakti BUMN Batch V kali ini, Pegadaian memiliki misi yaitu “Dari Ranah Minang untuk Indonesia” sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip sosial ESG PT Pegadaian yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada community based tourism melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Program ini merupakan peningkatan awareness kekayaan alam ranah Minang melalui pemberdayaan Seni Tenun Sulam Suji dan Ternak Madu Lebah Galo-Galo yang berlokasi di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Lokasi tersebut dipilih sebagai bentuk kepedulian Pegadaian terhadap sejarah, relawan juga akan diagendakan untuk berkunjung ke Istana Bung Hatta. Sebagai catatan, Kota Bukittinggi pernah ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat Agresi Militer II pada Desember 1948 sampai Juni 1949.

Acara yang akan berlangsung selama lima hari ini didesain khusus untuk para calon Relawan Bakti BUMN yang ingin mengambil peran serta dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan, ekonomi, budaya dan lingkungan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Subarang Tigo Jorong, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini juga direncanakan untuk mengunjungi Bank Sampah Induk Pancadaya Binaan PT Pegadaian.

Bank Sampah telah menjadi program unggulan PT Pegadaian selama beberapa tahun terakhir, dimana pada ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 lalu PT Pegadaian meraih Gold Winner untuk kategori BUMN Local Heroes.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180237//bolt_pet_food-I0mi_large.jpg
Merek Lokal Berkelas Global, Bolt Pet Food Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180230//jumbo_superbrand-qzwL_large.jpg
Jaga Kualitas Produk, PT Jumbo Power International Raih Empat Penghargaan Superbrands
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/11/3180003//rumah_di_jakarta-LeDK_large.jpg
Warga Jakarta! Cek Aturan Baru Diskon dan Bebas PBB-P2 di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180250//pgn_gas_in-gfdO_large.jpeg
PGN Salurkan Gas Bumi ke Wisma Atlet, Hadirkan Energi Bersih di Kawasan Rusun Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180246//pnm_beri_penghargaan_ao_berprestasi-KiMF_large.jpeg
Dari Kuliah Gratis hingga Umrah, PNM Apresiasi Garda Terdepan Pemberdayaan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3180073//hsm_yard_car_display-wizd_large.JPG
Mobil Second Bergaransi Tampil Seperti Baru dari Hyundai Solusi Mobilitas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement