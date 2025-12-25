Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |17:02 WIB
Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI
Ilustrasi membayar pajak kendaraan. (Foto: dok Freepik/pressfoto)
A
A
A

JAKARTA - Urusan pajak kendaraan kerap terasa mudah sampai akhirnya denda menumpuk tanpa disadari. Bagi sebagian pemilik kendaraan, keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bukan selalu karena niat menghindar, melainkan kelalaian kecil yang berulang, seperti lupa tanggal, menunda waktu, atau terkendala proses administrasi.

Padahal, ada sejumlah cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kewajiban pajak tetap tertib.  Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah memberikan ruang keringanan melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif yang bisa dimanfaatkan hingga akhir 2025.

Berikut ini tips membayar PKB, sehingga terhindar dari denda dengan memanfaatkan pembebasan sanksi dari Pemprov DKI.

1. Menjaga Jadwal, Menghindari Masalah

Langkah paling dasar untuk menghindari denda PKB adalah memastikan tanggal jatuh tempo tidak terlewat. Penandaan kalender, baik manual maupun digital, menjadi kebiasaan kecil yang berdampak besar. 

Pengingat di ponsel atau aplikasi manajemen waktu dapat membantu pemilik kendaraan mengantisipasi tenggat pembayaran sejak jauh hari. Selain itu, masyarakat juga disarankan melakukan pengecekan status pajak secara berkala. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny mengatakan, layanan daring seperti aplikasi SIGNAL maupun laman resmi pemerintah memungkinkan pemilik kendaraan memantau kewajiban pajak tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

2. Manfaatkan Layanan Digital dan Alternatif Samsat

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191795//bri_peduli-pxvl_large.jpg
Maknai Natal 2025, BRI Peduli Berbagi Kasih lewat Puluhan Ribu Paket Sembako
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/623/3191700//alfamart_yuma_hadirkan_kegiatan_edukatif-Rhp1_large.JPG
YUMA Hadirkan Kegiatan Edukatif untuk Anak Pejuang Kanker di Hari Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191694//bonds-xHwO_large.jpg
5 Fakta BONDS, Perangkat Pemanas Tembakau dengan Inovasi Teknologi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191690//iluma_i-zfUL_large.jpg
Tahukah Kamu Bedanya Pemanas Tembakau IQOS ILUMA i, ILUMA i Prime, dan ILUMA i ONE?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191672//program_bengkel_keliling_cng-wITF_large.JPG
PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191669//kwt_sari_amerta_giri_bri_peduli-f6OU_large.jpg
BRI Peduli Perkuat Peran Ibu Penggerak Usaha Perempuan melalui Program AURA di Bali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement