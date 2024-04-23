Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PT Pegadaian Dukung Kesetaraan Gender melalui Kegiatan Edukasi Keuangan Perempuan dalam Perayaan Hari Kartini

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |21:57 WIB
PT Pegadaian Dukung Kesetaraan Gender melalui Kegiatan Edukasi Keuangan Perempuan dalam Perayaan Hari Kartini
Peringati Hari Kartini, Pegadaian dukung kegiatan edukasi keuanga bertema Perempuan Cerdas Keuangan, Perempuan Indonesia Hebat (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

Jakarta-Dalam rangka memperingati Hari Kartini, PT Pegadaian dukung Kegiatan Edukasi Keuangan bertema "Perempuan Cerdas Keuangan, Perempuan Indonesia Hebat" yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Perpustakaan Nasional, Selasa (23/04/2024).

Acara ini, dihadiri oleh para tokoh Kartini Masa Kini seperti Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewiserta, Staf Ahli Bidang Keuangan Dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting dan Pemimpin Wilayah IX Jakarta 2 PT Pegadaian Endang Pertiwi.

"Kami percaya bahwa pemberdayaan perempuan melalui edukasi dari lembaga layanan jasa keuangan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kami bangga dapat berkontribusi pada penyelenggaraan acara ini, yang tidak hanya merayakan Hari Kartini tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi perempuan Indonesia untuk maju,” ujar Endang.

Kegiatan ini melibatkan 1300 perempuan, yang hadir baik secara offline maupun online dan menandakan antusiasme yang besar terhadap upaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan perempuan Indonesia. Pegadaian berkesempatan untuk memperkenalkan materi tentang Tabungan Emas, sebagai bagian dari solusi finansial dalam bentuk investasi yang bertujuan sejalan dengan TPB/SDGs nomor (4) Pendidikan Berkualitas dan (5) Kesetaraan Gender. PT Pegadaian berkomitmen pada pencapaian kedua tujuan ini melalui penguatan kapasitas perempuan dalam mengelola keuangan.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK dari OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan perempuan di Indonesia telah meningkat menjadi 50,33%, angka ini lebih tinggi daripada laki-laki yang berada pada 49,05%. Namun tingkat inklusi keuangan perempuan masih tercatat lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 83,88% berbanding 86,28%. 

Loto Srinaita Ginting, yang juga Komisaris Utama PT Pegadaian menyampaikan bahwa tingkat inklusi keuangan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki menandakan masih banyak perempuan yang belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan yang ada. Menariknya, 64,5% dari seluruh pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Hal ini adalah bukti nyata bahwa perempuan bukan hanya konsumen, tapi juga penggerak utama dalam roda ekonomi di Indonesia. 

Acara ini mendapat sambutan positif dari para peserta dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta keterampilan keuangan di kalangan perempuan, memberikan mereka bantuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan finansial dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.

(Fitria Dwi Astuti )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180708//tugu_insurance_perkuat_fundamental-BVPk_large.jpg
Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180679//ilustrasi_rumah_di_jakarta-aDRX_large.jpeg
Sampai 31 Desember 2025, Pemprov DKI Beri Keringanan dan Bebas Denda PBB-P2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180737//ao_pnm-h8R5_large.JPG
Puluhan Ribu Lulusan SMA/SMK Jadi Penggerak Ekonomi Wong Cilik lewat PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/12/3180598//ilustrasi_belanja_online-4iq2_large.jpeg
Belanja Kebutuhan Rumah Jadi Lebih Hemat dan Praktis bersama ShopeeVIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180594//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto_panen_raya_jagung_hibrida-IQTU_large.JPG
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Menteri Imipas Ikuti Panen Jagung di Sidoarjo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement