Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Manoj Punjabi Jual Saham MD Pictures Rp1,24 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |07:55 WIB
Manoj Punjabi Jual Saham MD Pictures Rp1,24 Triliun
Manoj Punjabi jual saham MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Transaksi jumbo dilakukan Bos industri perfilman nasional Manoj Dhamoo Punjabi. Manoj menjual saham PT MD Pictures Tbk (FILM) dalam jumlah jumbo.

Dalam keterbukaan informasi, Manoj Punjabi yang juga Direktur Utama FILM ini melepas 356.800.000 saham dengan total nilai penjualan mencapai Rp1,24 triliun.

Ini terjadi secara bertahap sejak 18 April 2024 sampai dengan 20 Juni 2024 di pasar negosiasi

“Harga penjualan senilai Rp3.500 per saham,” kata Corporate Secretary FILM, Fidela Hasworini, Selasa (23/4/2024).

Fidela mengungkapkan aksi jual ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi investor strategis. “Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perseroan,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/278/3014000/ihsg-akan-bergantung-pada-saham-new-blue-chips-A8TAba97eh.jfif
IHSG Akan Bergantung pada Saham New Blue Chips
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003328/ihsg-melemah-tipis-ke-7-227-saat-bel-perdagangan-oAcpWYcvj3.jfif
IHSG Melemah Tipis ke 7.227 Saat Bel Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003289/berpotensi-menguat-ihsg-bergerak-di-level-7-150-7-300-ruEZPLvg5P.jfif
Berpotensi Menguat, IHSG Bergerak di Level 7.150-7.300
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003182/19-aksi-korporasi-hari-ini-pembayaran-dividen-womf-hingga-cnma-UTHM9QHVmF.jpeg
19 Aksi Korporasi Hari Ini, Pembayaran Dividen WOMF hingga CNMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003139/ihsg-besok-diproyeksi-menguat-terbatas-nnSTo1TD9T.jpg
IHSG Besok Diproyeksi Menguat Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003024/metrodata-electronics-mtdl-raup-laba-bersih-rp147-3-miliar-di-kuartal-i-2024-ihQnBlKynG.jpg
Metrodata Electronics (MTDL) Raup Laba Bersih Rp147,3 Miliar di Kuartal I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement