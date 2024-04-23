Manoj Punjabi Jual Saham MD Pictures Rp1,24 Triliun

JAKARTA – Transaksi jumbo dilakukan Bos industri perfilman nasional Manoj Dhamoo Punjabi. Manoj menjual saham PT MD Pictures Tbk (FILM) dalam jumlah jumbo.

Dalam keterbukaan informasi, Manoj Punjabi yang juga Direktur Utama FILM ini melepas 356.800.000 saham dengan total nilai penjualan mencapai Rp1,24 triliun.

Ini terjadi secara bertahap sejak 18 April 2024 sampai dengan 20 Juni 2024 di pasar negosiasi

“Harga penjualan senilai Rp3.500 per saham,” kata Corporate Secretary FILM, Fidela Hasworini, Selasa (23/4/2024).

Fidela mengungkapkan aksi jual ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi investor strategis. “Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perseroan,” paparnya.