Pemilik PO Bus Pandawa 87 yang Viral Lawan Arus, Langsung Ciut Diadang Bus Kopassus

JAKARTA - Viral di media sosial bus milik PO Bus Pandawa 87 nekat melawan arah dan adang bus rombongan Kopassus. Peristiwa itu viral setelah diunggah akun Instagram explorebuslovers.

PO Bus Pandawa 87 dimiliki oleh H. Gunawan Agung Aprilianto, SE. PO Bus PANDAWA 87 merupakan Perusahaan Otobus yang melayani armada perjalanan pariwisata domestik dalam negeri.

Dengan armada bus baru model terbaru seperti Mercedes Benz, Scania dan Volvo yang berteknologi Air Suspension dengan desain karoseri premium yang sangat bagus dan modern untuk kenyamanan para pelanggannya . Perusahaan yang baru berdiri sejak 17 april 2014 ini berfokus pada pelayanan pariwisata dengan jumlah armada yang terus bertambah hingga sekarang.

Pada video viral yang beredar, sopir bus Pandawa 87 tersebut terlihat tampak ketakutan setelah melaju berlawanan arah hingga berhadapan dengan bus Pasukan Baret Merah.

Sopir bus Kopassus langsung melaju meskipun diadang hingga terpaksa bus berkelir hijau tersebut mundur dan kembali ke jalur semestinya.