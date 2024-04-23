Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ivan Cahyadi Jadi Presiden Direktur Baru HM Sampoerna (HMSP), Ini Profilnya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |17:21 WIB
Ivan Cahyadi Jadi Presiden Direktur Baru HM Sampoerna (HMSP), Ini Profilnya
Presiden Direktur Baru HMSP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemegang saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) setuju mengangkat Ivan Cahyadi sebagai Presiden Direktur baru efektif per 1 Mei 2024.

“Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, para pemegang saham menyetujui penunjukkan Ivan Cahyadi sebagai Presiden Direktur Sampoerna yang baru, menggantikan Vassilis Gkatzelis,” kata Presiden Komisaris Sampoerna John Gledhill dalam keterangan, Selasa (23/4/2024).

Ivan Cahyadi merupakan orang lama di tubuh HM Sampoerna. Sebelumnya sejak 2016, ia merupakan Direktur Penjualan HMSP.

Lulusan Universitas Surabaya ini bergabung dengan Sampoerna pada tahun 1996 sebagai Management Trainee dan mengembangkan kariernya dengan menduduki sejumlah posisi di Sampoerna, termasuk Manajer Pengembangan Organisasi (1999-2000), Manajer Market Inteligensia (2000-2004), hingga Kepala Pengembangan Strategi Penjualan (2004-2005).

Ivan juga pernah menjabat sebagai Kepala Zona Penjualan (2005-2009). Kariernya di kancah internasional, adalah saat menjadi Direktur Penjualan/Komersial di afiliasi PMI di Malaysia pada 2009.

Ia kembali ke Sampoerna pada tahun 2010 sebagai Direktur Proyek Penjualan, tepatnya di Operational Wilayah Tengah hingga 2014. Selanjutnya, ia memimpin Kepala Penjualan Zona Jawa pada 2014-2016.

