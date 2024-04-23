IHSG Ditutup Menguat ke 7.110, Transaksi Rp12 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 36,99 poin atau 0,52% ke level 7.110 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (23/4/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 270 saham menguat, 288 saham melemah dan 225 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,0 triliun dari 19,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,67% ke 927,639, indeks JII menguat 0,37% ke 514,323, indeks IDX30 menguat 0,61% ke 470,346 dan indeks MNC36 menguat 0,55% ke 355,801.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 1,4%, industri 0,07%, non siklikal 0,16%, siklikal 1,01%, kesehatan 0,03%, keuangan 0,71%, properti 0,33%, teknologi 1,4%, infrastruktur 0,42%.

Sementara yang melemah ada sektor barang baku 0,41% dan transportasi 0,47%.