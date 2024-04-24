Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Halal Fair 2024 Siap Geber Pasar Produk Halal Yogyakarta

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |10:08 WIB
Halal Fair 2024 Siap Geber Pasar Produk Halal Yogyakarta
Halal Fair 2024 siap digelar di Yogyakarta (Foto: WPCitra)
A
A
A

JAKARTA - WPCitra bekerja sama dengan Jago Syariah kembali menggelar pameran produk halal dan ekonomi syariah Halal Fair series. Rangkaian Halal Fair series 2024 akan dimulai dari Kota Yogyakarta pada 3-5 Mei 2024 di Jogja Expo Centre (JEC).

Selama tiga hari gelaran Halal Fair Series 2024, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya tak hanya berkesempatan berbelanja produk halal dengan harga spesial, tetapi juga bisa sekaligus bermuamalah, meningkatkan jejaring dan skill bisnis, serta berwisata syariah bersama keluarga.

“Sebagai kota kreatif yang memiliki potensi cukup besar dari sektor kuliner, fesyen, kerajinan, dan produk industri kreatif lainnya, kami optimis Halal Fair mendapatkan respons antusias dari warga masyarakat Jogja dan sekitarnya. Apalagi 40% exhibitor yang hadir pada event ini bukan hanya berasal di lokal Jogja dan Solo, tetapi juga daerah lain, di antaranya Jabodetabek, Bandung, Tasikmalaya, Semarang dan Surabaya,” ujar Project Director WPCitra Satrio Sukur, dikutip Rabu (24/4/2024).

Satrio Sukur menyebut ada sekitar 111 brand dari berbagai kategori bisnis yaitu perbankan dan keuangan syariah, halal beauty, travel fashion, haji umrah, pendidikan, kuliner, serta multiproduk lainnya.

“Kami juga bekerja sama dengan sejumlah komunitas lokal dan institusi pemerintahan. Halal Fair menjadi ajang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, khususnya di wilayah DIY,” tambah Satrio Sukur.

Halaman:
1 2
