Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Indonesia, Jepang hingga Malaysia Kantongi 1.027 Sertifikat Halal

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |15:30 WIB
Pengusaha Indonesia, Jepang hingga Malaysia Kantongi 1.027 Sertifikat Halal
Pengusaha Indonesia, Jepang hingga Malaysia Kantongi 1.027 Sertifikat Halal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Sebanyak 1.027 sertifikat halal telah terbit dari hasil pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal Utama Surveyor Indonesia (LPH PTSI) kepada pelaku usaha di Indonesia, Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, dan Malaysia sepanjang 2024. Pemeriksaan pada negara-negara tersebut dilakukan pada produk-produk luar negeri yang akan diperjualbelikan di Indonesia maupun produk dalam negeri yang diproduksi di sana.

1. Standar Fatwa Halal

Direktur Komersial PTSI, Saifuddin Wijaya menekankan komitmen PTSI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal untuk terus menjaga standar fatwa halal sekaligus hadir mendorong industri untuk dapat memenuhi standar sertifikasi halal.

“Kami tentu berkomitmen bersama-sama MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk terus menjaga standar halal, menguatkan kompetensi, dan pada akhirnya mampu memberikan dampak bagi penguatan ekonomi masyarakat melalui pemenuhan sertifikasi halal oleh para pelaku usaha dan industri,” tegas Saifuddin, Kamis (27/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/455/3185389/halal-KZ2o_large.jpg
Kuota Sertifikasi Halal Gratis untuk 1,35 Juta UMKM di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/320/3132580/bpjph-OvF7_large.png
Temuan 9 Produk Makanan di Pasaran Mengandung Babi tapi Bersertifikat Halal, Ini Nama Merek dan Asalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/455/3124629/kadin_indonesia-cpOn_large.png
Kadin dan BPJPH Dorong Percepatan Sertifikasi Halal, UMKM Tembus Pasar Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/320/3080664/industri-pariwisata-indonesia-tertinggal-di-asean-erick-thohir-bentuk-satgas-5Gmj1xLKOn.jpg
Industri Pariwisata Indonesia Tertinggal di Asean, Erick Thohir Bentuk Satgas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/320/3012069/zonasi-larangan-penjualan-rokok-bisa-bikin-warung-kecil-rugi-PCjoMp1q0x.jpg
Zonasi Larangan Penjualan Rokok Bisa Bikin Warung Kecil Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/320/3009168/kewajiban-sertifikat-halal-umkm-diundur-hingga-2026-mbQawObKkK.jpg
Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Diundur hingga 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement