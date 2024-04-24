Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sistem Perlindungan Konsumen Perbankan Masih Lemah

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |12:26 WIB
Sistem Perlindungan Konsumen Perbankan Masih Lemah
Perlindungan konsumen perbankan masih lemah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Sistem perlindungan konsumen perbankan dinilai masih lemah. Inovasi Bank Indonesia (BI) dalam memfasilitasi pembayaran ritel secara real time, munculah BI Fast. Sayangnya, infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional ini masih ada kelemahan.

Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri mengatakan, BI Fast memiliki kelemahan, khususnya dalam perlindungan konsumen.

"Hal itu terlihat jika kita bandingkan sistem di Indonesia dengan di Amerika Serikat," katanya Rabu (24/4/2024).

Deni merinci, di AS Selain Dewan Gubernur Federal Reserve, ada juga lembaga lain yang terlibat dalam pengawasan dan regulasi layanan Fast. Yakni, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau/CFPB) serta Departemen Keuangan AS.

"Keduanya berperan dalam memastikan bahwa layanan pembayaran Fast di AS, mematuhi aturan dan melindungi konsumen. Layanan Fast juga mendukung pengembangan dan penggunaan teknologi inovatif oleh penyedia pembayaran, yang diawasi. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan perlindungan konsumen," papar Deni.

Di Indonesia, lanjut Deni, belum memiliki CFPB. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) merupakan lembaga pemerintah federal AS yang didirikan untuk memastikan bahwa konsumen diperlakukan adil oleh bank, pemberi pinjaman, dan institusi keuangan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180718/gubernur_bank_indoensia-63RG_large.png
Bos BI Ungkap Alasan Transaksi Digital Semakin Dinikmati Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180449/gubernur_bank_indonesia-YocE_large.jpg
Ada Stablecoin Resmi Nasional Indonesia, BI Siapkan Sekuritas Digital Berbasis SBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/622/3180266/perry-LfIo_large.jpeg
Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179876/bank_indonesia-cp26_large.jpg
BI: R&I Pertahankan Peringkat Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179066/bank_indonesia-f8oY_large.jpg
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178997/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-EyIY_large.jpg
BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Kuartal III-2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement