Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Bank Dorong Inovasi Produk dan Layanan Perbankan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:52 WIB
MNC Bank Dorong Inovasi Produk dan Layanan Perbankan
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) mendorong inovasi produk dan layanan perbankan. Dasar inilah yang membuat entitas perbankan MNC Group mampu mendapatkan penghargaan InThe Best pada kategori Layanan Digital MotionBank, Credit Card, Tabungan, Deposito dan 2nd best Debit Card dalam ajang 13th Infobank Digital Brand Awards 2024.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan, sederet produk dan layanan perbankan MNC Bank tergolong variatif dan terus berkembang mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan nasabah.

“Kami terus menggalakkan berbagai loyalty program demi meningkatkan inklusivitas keuangan nasabah. Promo yang disediakan juga selalu adaptif dengan gaya hidup nasabah, seperti promo diskon dan cashback untuk transaksi online, travel, kuliner, dan lain sebagainya,” kata Rita di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Saat ini aplikasi MotionBank telah merilis 3 fitur baru yang memanjakan nasabahnya, yakni pengajuan kartu kredit online, menu Split Bill untuk permintaan transfer antar rekening MotionBank, sekaligus transfer dana menggunakan nomor handphone.

Rita memaparkan fitur baru ini kian menambah varian layanan perbankan digital perseroan melalui MotionBank, yang dapat dipergunakan untuk berbagai transaksi lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173688/mnc_bank-oP5g_large.jpg
Belanja Makin Untung dengan Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/622/3172403/bunga_deposito-w4dg_large.jpg
Tabungan Digital Bunga Tinggi: Praktis dan Cuannya Enggak Main-Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172087/mnc_bank-6rLk_large.jpg
Nabung di MNC Bank Bisa Dapat Hadiah Mobil dan Motor, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/622/3171092/mnc_bank-zEsB_large.jpg
Serunya Nabung di MNC Bank, Bisa Dapat Hadiah Total Miliaran Rupiah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement