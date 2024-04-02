MNC Bank Dorong Inovasi Produk dan Layanan Perbankan

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) mendorong inovasi produk dan layanan perbankan. Dasar inilah yang membuat entitas perbankan MNC Group mampu mendapatkan penghargaan InThe Best pada kategori Layanan Digital MotionBank, Credit Card, Tabungan, Deposito dan 2nd best Debit Card dalam ajang 13th Infobank Digital Brand Awards 2024.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan, sederet produk dan layanan perbankan MNC Bank tergolong variatif dan terus berkembang mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan nasabah.

“Kami terus menggalakkan berbagai loyalty program demi meningkatkan inklusivitas keuangan nasabah. Promo yang disediakan juga selalu adaptif dengan gaya hidup nasabah, seperti promo diskon dan cashback untuk transaksi online, travel, kuliner, dan lain sebagainya,” kata Rita di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Saat ini aplikasi MotionBank telah merilis 3 fitur baru yang memanjakan nasabahnya, yakni pengajuan kartu kredit online, menu Split Bill untuk permintaan transfer antar rekening MotionBank, sekaligus transfer dana menggunakan nomor handphone.

Rita memaparkan fitur baru ini kian menambah varian layanan perbankan digital perseroan melalui MotionBank, yang dapat dipergunakan untuk berbagai transaksi lainnya.