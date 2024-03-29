Pakai Kartu Kredit MNC Bank, Nikmati Promo Ramadhan Special

JAKARTA - Bulan Ramadhan penuh kebahagiaan, terus berbagi kebaikan dan keberkahan dengan sesama. Untuk kamu yang ingin merasakan manfaat kebaikan di bulan suci ini, Kartu kredit MNC Bank memiliki promo khusus Ramadan yang dapat kamu nikmati bersama keluarga, pasangan dan kerabat.

1. Promo Blibli Ramadhan

Belanja di Blibli, dapatkan diskon Rp200.000 dengan minimum transaksi Rp3.500.000 menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank, Kartu Kredit Gold MNC Bank, Kartu Kredit Platinum kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Transaksi dapat dilakukan melalui Blibli App atau website blibli.com menggunakan kode promo BERKAH-MNC sampai dengan 1 April 2024.

2. Promo Bukalapak Ramadan

Diskon Rp450.000 dengan minimum transaksi Rp5.000.000 menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank, Kartu Kredit Gold MNC Bank, Kartu Kredit Platinum kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Cukup lakukan transaksi melalui Desktop Web, Mobile Web, dan aplikasi terbaru Bukalapak menggunakan kode promo MNCRAMADAN sampai dengan 15 April 2024.