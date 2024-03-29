Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai Kartu Kredit MNC Bank, Nikmati Promo Ramadhan Special

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |15:57 WIB
Pakai Kartu Kredit MNC Bank, Nikmati Promo Ramadhan Special
MNC Bank (Foto: Okezone/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Ramadhan penuh kebahagiaan, terus berbagi kebaikan dan keberkahan dengan sesama. Untuk kamu yang ingin merasakan manfaat kebaikan di bulan suci ini, Kartu kredit MNC Bank memiliki promo khusus Ramadan yang dapat kamu nikmati bersama keluarga, pasangan dan kerabat.

1. Promo Blibli Ramadhan

Belanja di Blibli, dapatkan diskon Rp200.000 dengan minimum transaksi Rp3.500.000 menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank, Kartu Kredit Gold MNC Bank, Kartu Kredit Platinum kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Transaksi dapat dilakukan melalui Blibli App atau website blibli.com menggunakan kode promo BERKAH-MNC sampai dengan 1 April 2024.

2. Promo Bukalapak Ramadan

Diskon Rp450.000 dengan minimum transaksi Rp5.000.000 menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank, Kartu Kredit Gold MNC Bank, Kartu Kredit Platinum kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Cukup lakukan transaksi melalui Desktop Web, Mobile Web, dan aplikasi terbaru Bukalapak menggunakan kode promo MNCRAMADAN sampai dengan 15 April 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173688/mnc_bank-oP5g_large.jpg
Belanja Makin Untung dengan Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/622/3172403/bunga_deposito-w4dg_large.jpg
Tabungan Digital Bunga Tinggi: Praktis dan Cuannya Enggak Main-Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172087/mnc_bank-6rLk_large.jpg
Nabung di MNC Bank Bisa Dapat Hadiah Mobil dan Motor, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/622/3171092/mnc_bank-zEsB_large.jpg
Serunya Nabung di MNC Bank, Bisa Dapat Hadiah Total Miliaran Rupiah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement