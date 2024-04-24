Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Warga +62 Paling Sering Gunakan E-Commerce

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |18:39 WIB
Warga +62 Paling Sering Gunakan <i>E-Commerce</i>
Shoppe Intip Adanya Peluang Besar di Belanja Online. (Foto: Okezone.com/Rida)
JAKARTA - Shopee melihat masih ada peluang besar di belanja online. Pasalnya, baru 59% pengguna internet di Indonesia menggunakan e-commerce.

“Survey awal 2024, Indonesia itu negara nomor 9 dari top 10 negara yang penduduknya paling sering menggunakan e-commerce," ujar Director of Marketing Growth Shopee, Monica, Rabu (24/4/2024).

“Dan Indonesia sendiri ini kita lihat, total orang-orang yang menggunakan internet sudah 59,3% itu menggunakan e-commerce, jadi penetrasi juga sebenernya udah tinggi banget," lanjut Monica.

Jika dilihat dari angka tersebut, tentu masih ada beberapa masyarakat yang belum mencoba e-commerce, mungkin hal ini disebabkan adanya keraguan terhadap layanan yang ditawarkan.

Oleh karena itu, Shopee mencoba menghilangkan keraguan tersebut dengan memperbaiki layanan yang dibutuhkan pengguna. Salah satunya pesanan yang sampai Garansi Tepat Waktu.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Shopee E-Commerce Belanja Online
