Tas Berisi Uang Rp24 Juta Tertinggal di Stasiun Kereta Bandara Medan

JAKARTA - Tas berisi uang baru dengan total Rp24.455.000 juta milik penumpang tertinggal di Stasiun Kereta Bandara Medan, beruntung tas tersebut ditemukan oleh petugas.

Senin 22 April 2024 petugas keamanan (sekuriti) Hardiwinata Syahputra mengamankan tas berisi uang yang ditemukannya. Tas tersebut ditemukan di stasiun KA Bandara Medan tepatnya di area ruang tunggu pintu keluar stasiun sisi Jalan Jawa.

Kronologi kejadian terjadi saat stasiun KA Bandara Medan sangat penuh oleh penumpang yang baru saja tiba. Saat itu Hardiwinata seperti biasa sedang bertugas di lobby stasiun dan menemukan tas tersebut di bangku bawah eskalator. Hardiwinata kemudian bertanya pada orang sekitar namun tidak ada yg mengetahui siapa pemilik tas tersebut.

Penumpang lainnya juga menjadi saksi untuk melihat isi tas yang ditemukan dan ternyata berisi uang. Akhirnya tas tersebut dibawa dan diamankan oleh petugas ke KAI Bandara Medan.

Disisi lain, operator KAI Bandara yakni PT Railink mendapat laporan dari Pusat Panggilan (Call Center) 121 yang menyebutkan di hari Senin, 22 April 2024 terdapat penumpang yg melupakan barangnya di area KAI Bandara Medan. Kemudian penumpang dihubungi oleh call center 121 untuk datang konfirmasi ke pusat informasi KAI Bandara Medan.