Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peruri: Pembuatan Paspor Naik 3 Kali Lipat pada 2023

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |14:52 WIB
Peruri: Pembuatan Paspor Naik 3 Kali Lipat pada 2023
Pembuatan Paspor Naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat permintaan pembuatan paspor naik hampir tiga kali lipat sepanjang 2023. Hal ini didorong warga Indonesia yang ingin berlibur ke luar negeri, setelah pandemi Covid-19.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, ada perubahan gaya hidup, terutama keinginan masyarakat melakukan traveling ke negara asing.

“Tiga kali lipat kurang lebih (kenaikan permintaan paspor), tapi data overseas-nya mungkin harus ke imigrasi, tetapi kita nggak disclose, kita cetak uang berapa, kita cetak paspor berapa, tapi signifikan sekali sih,” ujar Dwina saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Kamis (25/4/2024).

“Karena ada dua hal tidak hanya volume, tapi juga speknya meningkat, jadi memang signifikan, mungkin kalau bisa dibilang lebih dari dua kali lipat, jadi hampir tiga kali atau 2,5 kali lipat lah kurang lebih seperti itu, di tahun 2023,” paparnya.

Kendati jumlah permintaan pembuatan paspor di dalam negeri terkerek naik pasca pandemi, Dwina sendiri enggan membeberkan berapa persentase atau angka pastinya.

Dari fenomena tersebut, Peruri pun berencana memproduksi paspor secara end to and atau dari awal hingga akhir produksi. Saat ini, perusahaan pelat merah ini baru mencetak bagian luar alias cover-nya saja.

“Jadi dulu Peruri cuman cetaknya saja cover-nya dari mana, cover-nya dari mana, tintanya darimana, kedepan Peruri berencana untuk memiliki end to end paspor facility, semuanya dilakukan,” tutur dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/320/3068526/ri-sulap-bekas-pabrik-percetakan-uang-jadi-tempat-hijau-jCNPK1XGG9.jfif
RI Sulap Bekas Pabrik Percetakan Uang Jadi Tempat Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059676/berapa-gaji-pegawai-peruri-segini-kisarannya-per-bulan-LClVsDls3g.jpg
Berapa Gaji Pegawai Peruri? Segini Kisarannya per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059188/ada-prangko-seri-khusus-kedatangan-paus-fransiskus-ke-indonesia-ini-penampakannya-Vwx9n9YgEk.jpg
Ada Prangko Seri Khusus Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3048951/ada-ina-digital-menpan-rb-tidak-ada-lagi-proses-berbelit-GzfFKAcUPk.jpg
Ada INA Digital, Menpan RB: Tidak Ada Lagi Proses Berbelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/320/3013697/jokowi-luncurkan-ina-digital-bisa-urus-sim-online-hingga-izin-keramaian-x3o1ADu3NH.jpg
Jokowi Luncurkan INA Digital, Bisa Urus SIM Online hingga Izin Keramaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000533/ina-digital-bakal-meluncur-mei-2024-5xMIyXL2hc.jpg
INA Digital Bakal Meluncur Mei 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement