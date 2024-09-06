Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Pegawai Peruri? Segini Kisarannya per Bulan

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |18:38 WIB
Berapa Gaji Pegawai Peruri? Segini Kisarannya per Bulan
Berapa gaji pegawai peruri (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Berapa gaji pegawai Peruri? Segini kisarannya per bulan. Perum Peruri, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mencetak uang rupiah dan mengeluarkan produk meterai, menawarkan gaji yang cukup kompetitif bagi para pegawainya. Selain gaji yang menarik, pegawai Peruri juga mendapatkan berbagai fasilitas dan tunjangan yang membuat posisi di perusahaan ini semakin diminati masyarakat.

Kisaran Gaji Peruri per Bulan

Melansir dari portal pekerjaan Indeed dan berbagai sumber lainnya, berikut adalah kisaran gaji beberapa posisi di Perum Peruri:

- Akuntan: Rp12 juta

- Auditor: Rp12 juta

- Staf Akuntan: Rp7,8 juta

- Staf Administrasi: Rp10,9 juta

- Recruiter: Rp10 juta

- IT Specialist: Rp10 juta

- Marketing Communication: Rp4,5-7,5 juta

- Programmer: Rp8 juta

- IT Support: Rp6,5 juta

- Customer Service: Rp3-6 juta

- Desainer Grafis: Rp5 juta

- Staf Operasional: Rp3-6 juta

- Staf Produksi: Rp3-6 juta

- Staf Gudang: Rp3-5 juta

