Ada Prangko Seri Khusus Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ini Penampakannya

JAKARTA – Ada prangko seri khusus dalam rangka menyambut kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024. Kedatangan Paus Fransiskus, seorang pemimpin gereja Katolik dunia di Indonesia ini merupakan peristiwa yang sangat dinantikan terutama oleh umat Katolik di Indonesia yang telah menunggu momen ini selama 35 tahun.

Peruri dan PT Pos Indonesia untuk mencetak prangko seri khusus Paus Fransiskus. Bukan hanya sebagai simbol penghormatan terhadap sosok inspiratif, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan perdamaian antar umat beragama, serta menjadi kenang-kenangan yang berharga bagi umat Katolik maupun seluruh masyarakat Indonesia.

“Melalui prangko ini, Peruri ingin menjadikan kunjungan Paus Fransiskus sebagai momentum untuk menyebarluaskan pesan damai dan memperkuat tali persaudaraan di tengah keragaman budaya dan agama di Indonesia,” ujar Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi, Kamis (5/9/2024).

Dalam desain prangko tersebut, tertera tiga kata yang memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Katolik yaitu faith (iman), fraternity (persaudaraan), dan compassion (belas kasih).