Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Sulap Bekas Pabrik Percetakan Uang Jadi Tempat Hijau

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |10:13 WIB
RI Sulap Bekas Pabrik Percetakan Uang Jadi Tempat Hijau
Percetakan Uang Jadi Taman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bangunan bekas pabrik percetakan uang yang tak terpakai disulap menjadi ruang terbuka hijau. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan kawasan permukiman serta perkantoran yang semakin padat, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi semakin mendesak.

Ruang Terbuka Hijau berfungsi sebagai paru-paru kota untuk menyerap polusi udara yang semakin dibutuhkan oleh warga Jakarta.

Area bekas percetakan uang ini milik Peruri yang berada di tengah-tengah Kota Jakarta Selatan. Peruri membangun Kota Peruri yang memiliki area seluas 5,4 hektar. Kota Peruri terdiri dari beberapa zona, di antaranya area kerja INA Digital sebagai pusat penyedia layanan digital pemerintah, M Bloc Space sebagai creative hub bagi anak muda, dan Taman Kota Peruri.

Peruri melakukan optimalisasi idle asset, dari area eks pabrik percetakan uang yang dikembangkan melalui prinsip lokalitas dan adaptive reuse dengan mempertahankan style arsitektur art deco serta kepedulian terhadap konsep sustainability.

Pengembangan masterplan Kota Peruri bertitik tolak dari pembangunan Taman Kota Peruri sebagai kawasan terbuka hijau yang diharapkan dapat terus bertumbuh menjadi salah satu oase di tengah kota Jakarta Selatan. Pembangunan Taman Kota Peruri telah dimulai sejak satu tahun lalu, ditandai dengan acara groundbreaking yang didukung oleh Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059676/berapa-gaji-pegawai-peruri-segini-kisarannya-per-bulan-LClVsDls3g.jpg
Berapa Gaji Pegawai Peruri? Segini Kisarannya per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059188/ada-prangko-seri-khusus-kedatangan-paus-fransiskus-ke-indonesia-ini-penampakannya-Vwx9n9YgEk.jpg
Ada Prangko Seri Khusus Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3048951/ada-ina-digital-menpan-rb-tidak-ada-lagi-proses-berbelit-GzfFKAcUPk.jpg
Ada INA Digital, Menpan RB: Tidak Ada Lagi Proses Berbelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/320/3013697/jokowi-luncurkan-ina-digital-bisa-urus-sim-online-hingga-izin-keramaian-x3o1ADu3NH.jpg
Jokowi Luncurkan INA Digital, Bisa Urus SIM Online hingga Izin Keramaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000533/ina-digital-bakal-meluncur-mei-2024-5xMIyXL2hc.jpg
INA Digital Bakal Meluncur Mei 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000528/peruri-pembuatan-paspor-naik-3-kali-lipat-pada-2023-VHZGm21Fbn.jpg
Peruri: Pembuatan Paspor Naik 3 Kali Lipat pada 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement