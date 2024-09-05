Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sempat Down, E-Meterai untuk CPNS 2024 di Peruri Dapat Diakses Kembali

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |17:31 WIB
Sempat Down, E-Meterai untuk CPNS 2024 di Peruri Dapat Diakses Kembali
Situs beli e-meterai untuk CPNS sudah bisa di akses kembali (Foto: Peruri)
JAKARTA - Layanan e-meterai untuk CPNS 2024 pada website meterai-elektronik.com milik Peruri sudah dapat diakses kembali. Dengan ini Peruri menyampaikan bahwa layanan meterai elektronik untuk CASN 2024 sudah dapat diakses kembali.

“Kami menjamin bahwa kuota e-meterai yang sudah dibeli tidak akan hilang dan akan kembali secara bertahap,” papar Head of Corporate Secretary Adi Sunardi, Kamis (5/9/2024).

Dia memastikan, meterai elektronik yang telah dibeli dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dokumen digital yang membutuhkan pembubuhan e-meterai dan tidak memiliki masa kadaluarsa.

Demi menjaga kelancaran sistem dan antrian layanan, kami melakukan langkah-langkah prioritas layanan sebagai berikut:

1. Penyelesaian antrian pembubuhan (stamping) yang sudah dalam proses.

2. Pembaharuan kuota untuk akun yang sudah berhasil melakukan pembayaran.

Sedangkan untuk layanan pembelian kuota dan registrasi akun baru, akan dilakukan pembukaan akses layanan secara berkala dengan mempertimbangkan beban antrian yang sedang berlangsung.

