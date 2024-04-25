Cara Gadai Sertifikat Rumah di Bank BRI

Cara gadai sertifikat rumah di bank BRI (foto: Okezone)

JAKARTA- Cara gadai sertifikat rumah di Bank BRI bisa dipelajari ketika ingin mengajukan kredit atau dana tambahan.

Biasanya, seseorang akan melakukan gadai sertifikat rumah untuk modal usaha, biaya pernikahan, investasi atau kebutuhan mendesak lainnya.

Bank BRI menjadi salah satu lembaga keuangan yang mudah dalam mencaikan kredit dengan agunan, seperti serfikat rumah. Tak heran, banyak nasabah yang memilih Bank BUMN ini dalam mengajukan kredit secara cepat.

Adapun cara gadai sertifikat rumah di Bank BRI perlu beberapa syarat yang perlu diperhatikan ketika ingin menggadaikan sertifikat rumah di Bank BRI.

Berikut syaratnya: