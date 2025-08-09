Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AgenBRILink Dekatkan Akses Layanan Keuangan Bagi Petani

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |13:53 WIB
AgenBRILink Dekatkan Akses Layanan Keuangan Bagi Petani
AgenBRILink di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. (Foto: Okezone.com/BRI)
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan jaringan AgenBRILink di berbagai wilayah. Di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, AgenBRILink Podomoro Jaya yang dikelola oleh Syamsuardi sejak 2017 menjadi bagian dari jaringan BRI yang berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan finansial masyarakat, terutama petani.

Syamsuardi sebelumnya berprofesi sebagai pelaut dan sempat merantau ke Jakarta. Setelah kembali ke kampung halamannya, ia melihat besarnya kebutuhan warga terhadap layanan keuangan yang mudah dijangkau. 

Melalui AgenBRILink Podomoro Jaya, dia mengembangkan usaha berbasis layanan perbankan yang terhubung dengan aktivitas harian warga, mulai dari transaksi setoran, penarikan tunai, pembayaran angsuran, hingga pembukaan rekening baru.

Layanan tersebut menjadi semakin penting saat musim panen tiba, ketika aktivitas ekonomi masyarakat melonjak. Syamsuardi mencatat peningkatan transaksi yang signifikan, terutama dari pelaku usaha lokal yang melakukan penarikan dalam jumlah besar.

“Kalau musim panen, transaksi di sini meningkat karena banyak pengepul gabah tarik tunai dalam jumlah besar, kadang bisa sampai seratus juta lebih sehari. Di luar itu, masyarakat juga rutin datang ke AgenBRILink untuk setor, tarik, bayar angsuran, bahkan buka rekening baru. Saya juga mulai arahkan untuk bertransaksi menggunakan kartu melalui EDC,” ungkap Syamsuardi, Sabtu (9/8/2025). 

 

