HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Barang Paling Laris di Toko Online Selama Lebaran 2024

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |08:12 WIB
Daftar Barang Paling Laris di Toko Online Selama Lebaran 2024
Daftar barang paling laris di Tokopedia selama Lebaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar barang paling laris di toko online Tokopedia selama Lebaran 2024. Peluang bisnis online pada momen tersebut harus dimanfaatkan pelaku usaha lokal dalam melebarkan sayap bisnisnya di periode emas ini.

Direktur Corporate Affairs Tokopedia Nuraini Razak mengatakan bahwa momen lebaran menjadi momen yang dinantikan oleh brand lokal, karena banyaknya campaign menarik yang berkolaborasi dengan brand-brand tersebut.

“Saat ini di kedua platform baik Tokopedia dan juga Shop Tokopedia sudah menggaet 21 juta penjual yang hampir 100% nya dari brand lokal. Tokopedia mendukung brand lokal dari berbagai kategori dan trend tahun ketahunnya dengan mengadakan event tambahan salah satunya campaign beli lokal,” ucap Nuraini dalam keterangannya di acara media gathering, Kamis (25/4/2024).

Tercatat kategori paling laris Tokopedia di lingkup nasional periode Ramadan-Lebaran 2024 salah satunya di pulau Sumatera dan Jawa dengan kategori produk groceries, rumah tangga dan juga fashion.

Tidak hanya itu, kebutuhan sehari hari saat Ramadan menjadi tren terlaris dalam momen menjelang Lebaran 2024. Untuk kategori terlaris di Shop Tokopedia (Tokopedia dalam aplikasi Tiktok) kategori tersebut yakni fashion muslim perempuan, skincare atau perawatan wajah dan juga makanan ringan.

Tentunya festival Ramadan 2024 menghasilkan dampak positif dalam mendorong pemerataan ekonomi. Hasilnya tercatat ada sekitar 11 kali lipat rata-rata peningkatan transaksi bersumber dari pelaku usaha lokal yang turut berpartisipasi.

Bukti pemerataan ekonomi secara digital ini sudah dirasakan langsung oleh pelaku usaha brand lokal tersebut. Tercatat pada 23 September 2023 terjadi peningkatan volume rata-rata pesanan sebanyak 2,5 kali lipat. Sedangkan untuk rata-rata kenaikan transaksi brand lokal di Tokopedia periode Ramadan 2024 mencapai 9 kali lipat.

Disisi lain, Nuraini juga menyampaikan terkait target penjualan Tokopedia hingga akhir tahun 2024. “Tidak ada target harus berapa banyak atau berapa persen penjualan khususnya, tetapi sebagai gambaran di tahun 2019 penjualan Tokopedia baru 6 juta. Bahkan untuk mencapai 1 juta perlu 2 tahun, namun dari tahun 2019 hingga 2024 Tokopedia sudah menjangkau 21 juta pelaku usaha,” ujar Nuraini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
