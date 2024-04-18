Advertisement
HOME FINANCE

Makin Praktis, Begini Cara Bayar Penerimaan Negara di Tokopedia

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |15:01 WIB
Makin Praktis, Begini Cara Bayar Penerimaan Negara di Tokopedia
Ilustrasi bayar penerimaan negara di Tokopedia. (Foto: dok freepik/Tirachardz)
JAKARTA - Melakukan pembayaran penerimaan negara kadang menjadi kegiatan yang memerlukan kesabaran tinggi, sebab terbayang antrian dan proses yang panjang dengan memakan waktu yang cukup lama. Kadang, tidak sejalan dengan waktu senggang yang dimiliki sehingga sering kali tidak sempat untuk melakukannya dalam waktu yang bersamaan.

Kini, bayang-bayang tersebut bisa sirna. Di era digital pembayaran penerimaan negara pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini bisa dilakukan dengan mudah secara online melalui e-commerce maupun e-wallet. Cukup dari ponsel pintar andalan kapan pun dan di mana saja. Dengan begitu, tidak perlu menunggu waktu senggang untuk melakukan pembayaran.

Sebagai informasi, pembayaran tersebut terintegrasi pada modul penerimaan negara (MPN) dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Inovasi pembayaran ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan kewajiban lainnya.

Melalui modul penerimaan negara, Anda bisa melakukan bayar biaya nikah KUA, bayar pajak, sampai paspor online. Setiap kebutuhan jadi bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan aman. Salah satunya melalui Tokopedia.

Agar tidak bingung, yuk simak cara pembayaran modul penerimaan negara di Tokopedia.

1. Bayar Biaya Nikah KUA

