Beasiswa BCA 2025 untuk SMA-SMK Dapat Uang Saku, Begini Cara Daftarnya

JAKARTA - BCA kembali membuka kesempatan beasiswa untuk para calon mahasiswa yang akan berkuliah di tahun ajaran 2025. Penerima beasiswa akan menerima pendidikan di BCA Learning Institute

BCA sendiri telah menyiapkan 2 program pendidikan, yakni Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) serta Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI).

Untuk dapat mendaftar Beasiswa BCA ini, pendaftar harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, diantaranya

1. Lulusan SMA/SMK dengan usia maksimal 19 tahun.

2. Nilai rata-rata rapor minimal 7,50 dengan nilai matematika per semester (SMA) atau nilai produktif (SMK) minimal 7,50

3. Memiliki kemauan untuk berprestasi dan terus belajar, menyukai tantangan dan mudah beradaptasi.