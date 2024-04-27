Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beasiswa BCA 2025 untuk SMA-SMK Dapat Uang Saku, Begini Cara Daftarnya

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |15:44 WIB
Beasiswa BCA 2025 untuk SMA-SMK Dapat Uang Saku, Begini Cara Daftarnya
Beasiswa BCA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BCA kembali membuka kesempatan beasiswa untuk para calon mahasiswa yang akan berkuliah di tahun ajaran 2025. Penerima beasiswa akan menerima pendidikan di BCA Learning Institute

BCA sendiri telah menyiapkan 2 program pendidikan, yakni Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) serta Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI).

Untuk dapat mendaftar Beasiswa BCA ini, pendaftar harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, diantaranya

1. Lulusan SMA/SMK dengan usia maksimal 19 tahun.

2. Nilai rata-rata rapor minimal 7,50 dengan nilai matematika per semester (SMA) atau nilai produktif (SMK) minimal 7,50

3. Memiliki kemauan untuk berprestasi dan terus belajar, menyukai tantangan dan mudah beradaptasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180685/bca_syariah-5RGE_large.jpg
BCA Syariah Bukukan Pembiayaan Rp12,2 Triliun, 24,8% di Sektor Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150/bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173140/bca-dXha_large.jpg
BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169863/bca-pvPs_large.jpg
BCA Investigasi Isu Pembobolan Rekening Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169835/bca-uF7e_large.jpg
Heboh Rekening BCA Rp70 Miliar Dibobol, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169667/bca-68XT_large.jpg
BCA Bantah Isu Pembobolan Dana Nasabah Rp70 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement