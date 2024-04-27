LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Ditargetkan Test Track pada September 2024

JAKARTA - Jakpro menargetkan LRT Jakarta Fase 1B sepanjang 6,4 kilometer, Velodrome - Manggarai masuk dalam tahap test track pada mulai September 2024 mendatang. Adapun saat ini proyek LRT Jakarta Fase 1B telah memenuhi persentase pembangunan sebesar 10,42%.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin menjelaskan, saat ini pembangunan LRT Jakarta Fase 1B saat ini telah menginjak salah satu milestone penting, yaitu pengangkatan balok Grider pada tumpuannya atau biasanya dikenal dengan sebutan erection girder, yang dilakukan pertama kali pada tanggal 20 April 2024 yang lalu.

Girder ini merupakan salah satu struktur penopang utama untuk lintasan rel kereta LRT Jakarta. Pengangkatan girder untuk pertama kali ini dilakukan di area Jalan Pemuda, Rawamangun, tepatnya pada area span P06-07B, yang berdekatan dengan Jakarta International Velodrome (JIV) dan Mall Arion.

"Girder yang digunakan adalah jenis PCU girder dengan panjang 31.5 meter, yang mana setiap spannya akan digunakan dua (2) buah PCU girder untuk menopang dua (2) jalur rel yang nantinya akan dibangun pada tahapan selanjutnya," ujar Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin dalam keterangan resminya, Sabtu (27/4/2024).

Untuk proses pengangkatan girder sendiri, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) crawler crane yang masing-masing memiliki kapasitas 275 ton yang ditempatkan di kedua belah sisi girder (P06B dan P07B).