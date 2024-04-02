Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adhi Karya Terima Pembayaran LRT Jabodebek Rp4,1 Triliun

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |09:48 WIB
Adhi Karya Terima Pembayaran LRT Jabodebek Rp4,1 Triliun
ADHI terima pembayaran dari LRT Jabodebek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah menerima sebagian realisasi pembayaran atas pekerjaan LRT Jabodebek. Besaran yang diterima pada pembayaran kali ini sebesar Rp4,1 triliun (termasuk PPN).

Pembayaran ini melingkupi pekerjaan Stasiun dan Depo LRT Jabodebek Fase 1 oleh Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero). Hal tersebut dilakukan setelah diselesaikannya seluruh pekerjaan LRT Jabodebek mulai dari perencanaan desain, pembangunan struktur, hingga pembangunan stasiun dan fasilitasnya.

Perlu diketahui, LRT Jabodebek memliki tiga lintas pelayanan yaitu Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur dan telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 27 Agustus 2023.

Secara keseluruhan ADHI telah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai Rp23,3 triliun (termasuk PPN) dari nilai kontrak Rp25,5 triliun (termasuk PPN) berdasarkan kontrak adendum 6.

Selain itu, hingga Februari 2024, ADHI telah membukukan kontrak baru, sebesar Rp4,8 triliun. Capaian tersebut meningkat 14% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni senilai Rp4,3 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166500/lrt_jabodebek-MzHf_large.jpg
LRT Jabodebek Tingkatkan Pengamanan di Sejumlah Stasiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163673/lrt_jabodebek-E9RT_large.jpg
HUT Ke-80 RI, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Capai 78 Ribu Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153292/lrt_jabodebek-0264_large.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 13 Juta pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148924/penumpang_lrt_jabodebek-oanW_large.jpg
PNS Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum, Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement