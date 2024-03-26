Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

25 Ribu Penumpang Diprediksi Naik LRT Jabodebek saat Lebaran 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:12 WIB
25 Ribu Penumpang Diprediksi Naik LRT Jabodebek saat Lebaran 2024
Penumpang LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pengguna Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek diprediksi mencapai 25 ribu penumpang pada Hari H Lebaran 2024/Idul Fitri 1445 H.

"Kalau momen lebaran prediksi kami di angka 25.000 penumpang pada Hari H Lebaran," ujar Manajer Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono dikutip Antara, Selasa (26/3/2024).

Mahendro juga mengatakan bahwa untuk libur lebaran nanti pihaknya menggunakan pola operasional weekend. Selama ini LRT memiliki dua pola operasional yakni pola weekday dan weekend.

Ketika hari libur dan cuti bersama maka LRT menggunakan pola operasional "weekend" sehingga terdapat 260 perjalanan pada hari tersebut dengan jarak kedatangan (headway) pada pagi hari sekitar 19 menit dan headway pada siang sampai malam hari sekitar 12,5 menit ketika hari libur.

"Ketika hari libur maka waktu headway pada waktu siang hari lebih singkat dibandingkan pagi. Karena mayoritas pengguna kami merupakan pekerja kantoran, jadi nanti ketika libur mereka tidak menggunakan kereta LRT. Namun, kami tetap melakukan persiapan-persiapan karena memang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penumpang, apalagi Lebaran tahun ini merupakan yang pertama bagi LRT Jabodebek," kata Mahendro.

Advertisement