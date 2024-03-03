Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub: Bus Trans Bekasi Terintegrasi dengan LRT Jabodebek

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |22:43 WIB
Menhub: Bus Trans Bekasi Terintegrasi dengan LRT Jabodebek
Menhub Budi Karya Sumadi nai bus Trans Bekasi (Foto: Kemenhub)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meresmikan pengoperasian BISKITA Trans Bekasi Patriot, di Halte BTS Mall Sumarecon Bekasi, Minggu (3/3/2024).

Menhub berharap, kehadiran BISKITA Trans Bekasi dapat mengoptimalkan angkutan umum massal di Kota Bekasi karena sudah terintegrasi dengan angkutan umum massal lainnya yaitu LRT Jabodebek dan Kereta Rel Listrik (KRL).

“Kami harap masyarakat yang tadinya naik mobil pribadi pindah ke angkutan umum massal perkotaan sehingga tidak macet, tidak ada polusi. Mereka yg bepergian ke kantor di Jakarta juga fresh, tidak stres dan juga lelah,” ujar Menhub.

BISKITA Trans Bekasi Patriot merupakan layanan angkutan umum massal berskema pembelian layanan (Buy The Service) di Kota Bekasi, yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Saat ini, BISKITA Trans Bekasi Patriot melayani satu koridor yaitu Summarecon Bekasi – Vida Bantar Gebang via Revo Mall (Stasiun LRT Bekasi Barat).

Ke depan, direncanakan terdapat total empat koridor BISKITA Trans Bekasi Patriot.

