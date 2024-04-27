Sumber Kekayaan Habib Usman bin Yahya

JAKARTA - Sumber Kekayaan Habib Usman bin Yahya. Habib Usman bin Yahya dikenal sebagai suami dari artis Kartika Putri, Kekayaannya sering dipertanyakan dikarenakan gaya hidup Kartika Putri yang bisa dibilang cukup hedon.

Seperti yang diketahui Kartika Putri dulu merupakan artis yang dikenal kerap berpenampilan seksi. Dia memutuskan untuk berhijrah setelah menikah dengan Habib Usman bin Yahya.

Diketahui, Habib Usman bin Yahya berprofesi sebagai pemimpin Majelis bin Yahya Daarul Fadhililah yang berlokasi di Cisarua, Bogor.

Melalui pencarian okezone lantas apa saja sumber kekayaan Habib Usman bin Yahya? Sabtu, (27/4/2024).

Di mana kegiatan keagamaan tersebut, yaitu Khotmil Quran, buka puasa bersama, hingga Tarawih.