Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Habib Usman bin Yahya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |11:15 WIB
Sumber Kekayaan Habib Usman bin Yahya
Sumber kekayaan Habib Usman bin Yahya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sumber Kekayaan Habib Usman bin Yahya. Habib Usman bin Yahya dikenal sebagai suami dari artis Kartika Putri, Kekayaannya sering dipertanyakan dikarenakan gaya hidup Kartika Putri yang bisa dibilang cukup hedon.

Seperti yang diketahui Kartika Putri dulu merupakan artis yang dikenal kerap berpenampilan seksi. Dia memutuskan untuk berhijrah setelah menikah dengan Habib Usman bin Yahya.

Diketahui, Habib Usman bin Yahya berprofesi sebagai pemimpin Majelis bin Yahya Daarul Fadhililah yang berlokasi di Cisarua, Bogor.

Melalui pencarian okezone lantas apa saja sumber kekayaan Habib Usman bin Yahya? Sabtu, (27/4/2024).

Di mana kegiatan keagamaan tersebut, yaitu Khotmil Quran, buka puasa bersama, hingga Tarawih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement