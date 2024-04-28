Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mainan untuk Review Kena Tahan Bea Cukai, Kok Bisa?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |16:22 WIB
Mainan untuk Review Kena Tahan Bea Cukai, Kok Bisa?
Viral paket mainan impor rusak (Foto: Media Sosial X)
A
A
A

JAKARTAYoutuber dan influencer Medy Renaldy komplain kerusakan box mainan Transformer megatronnya yang baru sampai. Paket mainan tersebut diduga sudah dibongkar oleh pihak Bea Cukai. Medy Renaldy merupakan Youtuber yang terkenal dengan video unboxing dan review mainan.

Sebelumnya produk yang akan di reviewnya tertahan di Bea Cukai. Kemudian saat sampai ke tangannya, Medy menemukan hal yang menyedihkan produk yang ia pesan mengalami kerusakan, tidak hanya robek namun kardus tersebut juga mengalami penyok di beberapa sisi. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Medy Renaldy melalui akun X (Twitter) pribadinya.

Medy mengunggah sejumlah foto dan video di mana produk yang sampai ditangannya dalam keadaan rusak dan penyok.

“Halo, warga X. Terima kasih yang sudah meramaikan kemarin. Sedikit banyaknya, itu sangat membantu saya mendapatkan paket Megatron saya. Tapi, isinya bikin saya lumayan sedih, kok bisa sampai penyok & sobek seperti ini?” tulis Medy dalam keterangan unggahannya di X, Minggu (28/4/2024).

Produk yang seharusnya didapatkan oleh Medy Renaldy adalah sebuah robot Transformers Megatron Auto-Converting Robot Flagship. Ini merupakan robot Megatron yang dapat berubah dengan sendirinya.

Sayangnya, produk tersebut ketika di dapatkan oleh Medy Renaldy, dalam keadaan menyedihkan. Medy sendiri membeli mainan dari Hong Kong, China. Ia membeli produk tersebut dari Robosen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162827/pemerinath_gagalkan_penyelundupan_pakain_bekas_impor-3LFC_large.jpg
Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152097/barang-oaPF_large.png
Aturan Impor Barang Pindahan dari Luar Negeri, Kini Secara Online dan Begini Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152038/bea_cukai-dSM4_large.jpg
Ini Daftar Barang-Barang Pindahan dari Luar Negeri yang Dilarang Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152036/bea_cukai-kSuG_large.png
Aturan Baru, Barang Pindahan dari Luar Negeri Pejabat Negara hingga PNS Bebas Bea Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144697/jamaah_haji-z8p6_large.jpg
Barang Bawaan Jamaah Haji Bebas Bea Masuk Mulai 6 Juni 2025, Cek Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144572/penerimaan_bea_cukai-QDHS_large.jpg
Penerimaan Negara dari Barang Bawaan Penumpang Hanya Rp83 Miliar, Bea Cukai: Ini Sangat Kecil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement