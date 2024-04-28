Mainan untuk Review Kena Tahan Bea Cukai, Kok Bisa?

JAKARTA – Youtuber dan influencer Medy Renaldy komplain kerusakan box mainan Transformer megatronnya yang baru sampai. Paket mainan tersebut diduga sudah dibongkar oleh pihak Bea Cukai. Medy Renaldy merupakan Youtuber yang terkenal dengan video unboxing dan review mainan.

Sebelumnya produk yang akan di reviewnya tertahan di Bea Cukai. Kemudian saat sampai ke tangannya, Medy menemukan hal yang menyedihkan produk yang ia pesan mengalami kerusakan, tidak hanya robek namun kardus tersebut juga mengalami penyok di beberapa sisi. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Medy Renaldy melalui akun X (Twitter) pribadinya.

Medy mengunggah sejumlah foto dan video di mana produk yang sampai ditangannya dalam keadaan rusak dan penyok.

“Halo, warga X. Terima kasih yang sudah meramaikan kemarin. Sedikit banyaknya, itu sangat membantu saya mendapatkan paket Megatron saya. Tapi, isinya bikin saya lumayan sedih, kok bisa sampai penyok & sobek seperti ini?” tulis Medy dalam keterangan unggahannya di X, Minggu (28/4/2024).

Produk yang seharusnya didapatkan oleh Medy Renaldy adalah sebuah robot Transformers Megatron Auto-Converting Robot Flagship. Ini merupakan robot Megatron yang dapat berubah dengan sendirinya.

Sayangnya, produk tersebut ketika di dapatkan oleh Medy Renaldy, dalam keadaan menyedihkan. Medy sendiri membeli mainan dari Hong Kong, China. Ia membeli produk tersebut dari Robosen.