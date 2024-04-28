Bandara Internasional Dipangkas, Bisnis Maskapai Domestik Bagaimana?

Bandara internasional di RI bakal di pangkas (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemangkasan bandara internasional bakal memperbaiki bisnis maskapai penerbangan nasional. Pasalnya, ceruk pasar domestik bisa dioptimalkan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, selama ini beberapa bandara di dalam negeri yang melayani penerbangan internasional hanya menguntungkan maskapai asing saja. Sebaliknya, kebijakan itu membunuh perusahaan serupa di dalam negeri.

Dia mencontohkan, penerbangan internasional dengan rute Singapura - Solo bisa dihentikan karena merugikan maskapai nasional. Sebagai gantinya, pemerintah bisa mengatur rute penerbangan menjadi Singapura-Jakarta, lalu dari Jakarta-Solo.

“Anda mau ke Solo, ya dari Singapura bisa ke Solo. Coba kalau Jakarta, kan maskapai domestiknya bisa ngangkut dari Jakarta ke Solo dan seterusnya,” ujar Agus, Minggu (28/4/2024).

Bahkan, perusahaan penerbangan Indonesia bisa menjemput ajal alias mati, jika pemerintah tidak melakukan pemangkasan dan hanya memperbanyak bandara yang melayani rute internasional.

Menurutnya, membanjirnya bandara berstatus internasional hanya memberi ruang bisnis bagi perusahaan asing untuk meraup sebanyak-banyaknya pasar penerbangan Indonesia.

“Yang ada adalah airline kita mati karena rute-nya diambil oleh maskapai asing kan,” paparnya.