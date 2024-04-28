PUPR Sebut Lapangan Upacara Istana Negara Tampung 1.800 Orang di IKN

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI diselenggarakan di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang mempersiapkan sarana dan prasarana upacara perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui Satuan Tugas (Satgas), PUPR menyatakan bahwa lapangan upacara istana negara di IKN diperkirakan mampu menampung sekitar 1.800 orang.

"Kapasitas lapangan upacara istana negara besar sehingga bisa menampung sekitar 1.800 orang," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga dikutip Antara.

Ketua Satgas (Kasatgas), Danis Sumadilaga menyatakan bahwa lapangan upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN siap digunakan. Luas lapangan tersebut sebesar 14.250 m2.