HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berakhir Menguat ke Level 7.155

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Berakhir Menguat ke Level 7.155
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup naik 119,70 poin atau 1,70% ke level 7.155,78.

Pada penutupan perdagangan, Senin (29/4/2024), terdapat 304 saham menguat, 257 saham melemah dan 221 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,7 triliun dari 17,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,84% ke 915,352, indeks JII naik 2,43% ke 515,074, indeks IDX30 naik 1,87% ke 464,401 dan indeks MNC36 naik 1,72% ke 350,749.

Untuk indeks sektoral kompak menguat yakni energi 2,46%, barang baku 2,35%, industri 1,31%, non siklikal 1,15%, siklikal 0,71%, kesehatan 4,3%, keuangan 0,8%, properti 0,73%, teknologi 1,3%, infrastruktur 1,86%. Sedangkan sektor yang melemah hanya transportasi 0,22%.

Halaman:
1 2
