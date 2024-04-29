Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah 0,21% ke 7.021

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |09:23 WIB
IHSG Dibuka Melemah 0,21% ke 7.021
IHSG Dibuka Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah di awal perdagangan minggu ini. IHSG turun 0,21% ke level 7.021,49.

Tak bertahan lama, dalam semenit pertama indeks komposit mampu bangkit menguat 0,28% di 7.056,08.

Sebanyak 168 saham menguat, 119 saham turun, sementara 200 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp641,34 miliar dari net-volume 450,94 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,15% di 897,40, indeks JII naik 0,77% di 506,70, indeks MNC36 melemah 0,34% di 343,63, dan IDX30 turun 0,24% di 454,79.

Sembilan sektor tumbuh yakni konsumer siklikal 0,03%, industri 0,26%, infrastruktur 0,72%, teknologi 0,17%, properti 0,17%, kesehatan 2,50%, transportasi 0,33%, energi 0,75%, dan bahan baku 0,49%. Sedangkan yang turun hanya konsumer nonsiklikal 0,04%, dan keuangan 0,31%.

