Riset MNC Sekuritas: IHSG Mengarah ke Level 6.884-6.983

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 1,67% ke 7,026 dan masih didominasi oleh munculnya volume penjualan, koreksi dari IHSG pun menembus MA200.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, waspadai area support terdekat di 7,026, apabila IHSG menembus area tersebut maka akan mengarah ke 6.900-an.

"Maka IHSG terkonfirmasi membentuk wave C dari wave (2) sehingga IHSG akan mengarah ke 6,884-6,983 pada label hitam," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (29/4/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,026, 6,958 dan resistance 7,191, 7,238.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 720-740

Target Price: 805, 860

Stoploss: below 710

