HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Sri Mulyani Salaman dengan Menkeu Uzbekistan Jelang Semifinal Piala Asia U-23

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |20:49 WIB
Momen Sri Mulyani Salaman dengan Menkeu Uzbekistan Jelang Semifinal Piala Asia U-23
Sri Mulyani berjabat tangan dengan Menkeu Uzbekistan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan foto bersama Menteri Keuangan Uzbekistan Jamshid Kuchkarov. Dia membagikan postingan tersebut jelang laga semifinal AFC U23 Asian Cup antara Indonesia vs Uzbekistan.

“Hari ini saya bersama dengan Menteri Keuangan Uzbekistan Jamshid Kuchkarov, makan siang bersama di agenda @isdb_stories Annual Meetings 2024 di Riyadh,” tulis Sri Mulyani, Senin (29/4/2024).

Sri Mulyani juga bertemu dengan Menkeu Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan, Menkeu Turki Mehmet Şimşek, Menteri Pembangunan Mesir Hala El-Said, dan Menkeu Qatar Ali Ahmed Al-Kuwari.

“Pembahasan kami pun sangat berat.. tapi kali ini bukan tentang keuangan negara maupun dunia,” tulis Sri.

Halaman:
1 2
