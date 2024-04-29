4 Fakta Pengusaha Beri Bonus Rp23 Miliar ke Timnas Indonesia U-23 Jelang Laga vs Timnas Uzbekistan U-23

JAKARTA - Para pengusaha memberikan bonus Rp23 miliar untuk pemain Timnas Indonesia U-23 jelang laga semifinal melawan Timnas Uzbekistan U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Bonus Rp23 miliar ini dikucurkan oleh pengusaha tergabung ke dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Penggalangan dana dilakukan secara sukarela.

Tentu ini menjadi kabar penyemangat Timnas Indonesia U-23 jelang laga melawan Timnas Uzbekistan U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Berikut fakta-fakta pengusaha memberikan bonus Rp23 miliar untuk pemain Timnas Indonesia U-23, Jakarta, Senin (29/4/2024).

1. Bonus Rp23 Miliar

Pengusaha mengumpulkan dana secara sukarela Rp23 miliar sebagai apresiasi kepada pemain Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U-23.

2. Alasan Timnas Indonesia U-23 Dapat Bonus Rp23 Miliar

Bonus Rp23 miliar dalam bentuk penggalangan sumbangan tersebut terjadi secara spontan saat acara syukuran dan halal bihalal Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) di Jakarta pada Minggu malam kemarin (28/4/2024).

Dana sumbangan yang fantastis itu diinisiasi oleh salah satu pengusaha, Maruarar Sirait dengan menyumbangkan Rp1 miliar

"Karena kita sebagai orang Indonesia itu sedang lagi bangga sekali sekarang, kemudian budaya kita itu gotong royong. Setuju tidak kita gotong royong untuk memberikan penghargaan dan support bagi Tim Nasional kita," ujar Maruarar di atas panggung.