Intip Gaji Justin Hubner dan Ivar Jenner

JAKARTA - Justin Hubner dan Ivar Jenner merupakan dua pemain naturalisasi di Timnas Indonesia U-23. Penampilan keduanya yang gemilang, tak heran jika mereka di klubnya masing-masing mempunyai gaji yang cukup fantastis.

Justin Hubner dan Ivar Jenner sendiri memiliki peran penting dari kesuksesan Timnas Indonesia U-23 pada Piala Asia U-23 2024. Tentunya selain mereka berdua, kesuksesan Timnas Indonesia U-23 yang menembus semifinal tak luput dari kerja keras para pemain lainnya, staf pelatih, dan pihak lainnya yang terlibat.

Peran penting dari keduanya pada Timnas Indonesia U-23 menjadikan beberapa netizen menyoroti keduanya, termasuk mengenai gajinya.

Dilansir dari Salary Sports, gaji dari Justin Hubner mencapai 1.100 pounds atau setara dengan Rp22 juta per pekan. Sehingga pada setiap tahunnya Justin Hubner akan mendapatkan gaji sebesar 57.200 pounds atau setara dengan Rp1,16 miliar. Gaji tersebut didapat Justin Hubner di Wolverhampton U-21. Namun, untuk gajinya di Cerezo Osaka belum diketahui.

Untuk gaji Ivar Jenner, yang dilansir pada Salary Sports mencapai 530 pounds atau setara dengan Rp10,75 juta per pekan atau pada pertahunnya Ivar Jenner akan mendapatkan gaji sebesar Rp558,98 juta.

Justin Hubner dan Ivar Jenner kembali memperkuat Timnas Indonesia U-23 dalam menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U-23.

Sebagai informasi, pada saat laga pertama melawan tuan rumah Qatar, pemain Cerezo Osaka yang dipinjam dari Wolverhampton U-21 ini tidak dapat tampil. Namun, setelah dia kembali bergabung, Timnas Indonesia U-23 tidak pernah mengalami kekalahan.