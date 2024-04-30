Aplikasi Penghasil Uang 2024, Layak Dicoba!

JAKARTA - Sudah banyak aplikasi online yang bisa menghasilkan banyak uang. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari hari.

Ini dia aplikasi penghasil uang 2024 Rp600 ribu per hari. Masyarakat dapat mencoba aplikasi tersebut untuk menghasilkan uang dengan mudah dan cepat.

1. Rakuten

Rakuten merupakan aplikasi yang memberikan uang kembali kepada penggunanya untuk berbelanja di lebih dari 3.500 toko online. Aplikasi ini menjalin kemitraan dengan berbagai toko dan mendapatkan komisi atas penjualan. Komisi tersebut diberikan kepada pengguna dalam bentuk uang kembali.

2. CashPop

CashPop merupakan aplikasi yang memberikan koin kepada penggunanya setelah menyelesaikan misi. Misi yang tersedia dalam aplikasi ini mulai dari browsing, chatting, hingga menonton video. Para pengguna hanya perlu menyelesaikan misi yang diberikan saja, tidak perlu mengundang teman. Koin yang dihasilkan dapat dicairkan ke e-wallet, seperti dana.