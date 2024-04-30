Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Minta Microsoft Kembangkan Teknologi untuk Pertanian hingga Perikanan RI

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |12:04 WIB
Jokowi Minta Microsoft Kembangkan Teknologi untuk Pertanian hingga Perikanan RI
Pertemuan Presiden Jokowi dengan CEO Microsoft Satya Nadella. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan CEO Microsoft Satya Nadella dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

Pertemuan tersebut membahas mengenai pengembangan teknologi AI dalam bidang pertanian dan perikanan di Indonesia. Presiden Jokowi pun terus mendukung kerja sama antara Microsoft dengan pemerintah Indonesia.

"Tadi juga bicara mengenai pengembangan teknologi soal agriculture, pertanian, perikanan yang membutuhkan pengembangan teknologi khususnya AI. Kita yakin dengan penggabungan teknologi dan kekuatan Indonesia kita bisa menjadi negara maju," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Dalam pertemuan tersebut, kata Budi, juga membahas mengenai kerja sama Microsoft dan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Tadi sudah bicara dengan Pak Presiden mengenai pengembangan sumber daya manusia dan membangun pusat riset bersama antara Microsoft dan pemerintah Indonesia, terutama dalam pembentukan digital talent terutama dalam bidang AI, termasuk membuka pusat riset di Indonesia," kata Budi.

Budi menjelaskan bahwa Microsoft memiliki pusat penelitian dan pengembangan Asia-Pasifik yang diharapkan dapat dibangun juga di Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah Indonesia dalam membangun smart city di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Microsoft punya Asia Pacific Research and Development Center. Pak Presiden meminta agar salah satunya dibangun di Indonesia, tempatnya terserah, ada beberapa daerah, termasuk di IKN, Bali, tawarannya itu," tutur Budi.

Halaman: 1 2
1 2
