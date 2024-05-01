Bos Microsoft Satya Nadella Bicara soal Inklusi Keuangan di Indonesia

JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Sunarso bertemu langsung lakukan one on one meeting dengan CEO Microsoft Satya Nadella di Jakarta Convention Center, Selasa (30/4/2024).

Sunarso mengungkapkan, dalam pertemuan yang diagendakan khusus antara BRI dengan Microsoft tersebut membahas soal Artificial Intelligence, Machine Learning serta komitmen Microsoft mendukung penuh upaya BRI yang terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

“Pertemuan tersebut sangat positif, mengingat Microsoft merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Microsoft mendukung transformasi digital yang tengah dilakukan BRI dengan tujuan untuk mempermudah akses keuangan masyarakat,” kata Sunarso dalam keterangan resmi, Rabu (1/5/2024).

Pada kesempatan terpisah di hari yang sama, Satya Nadella juga hadir dalam acara Microsoft Build: AI Day Jakarta yang merupakan rangkaian acara dalam kunjungannya ke Indonesia.

Dalam acara tersebut, salah satu CEO tersukses di dunia ini sempat memuji BRI karena aktif mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Satya Nadella mengatakan BRI telah mengembangkan solusi berbasis AI generatif, mulai dari mesin pencari instruksi kerja untuk layanan pelanggan yang lebih cepat, ‘pabrik konten’ untuk menyelaraskan pembuatan materi pemasaran, alat pembuatan surat untuk menstandarisasi dokumen administrasi, dan sebuah chatbot digital bernama Sabrina.

“Sabrina, yang didukung AI, dimanfaatkan memberikan informasi produk keuangan yang transparan kepada jutaan masyarakat Indonesia," kata Satya Nadella.