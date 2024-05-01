Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Microsoft Satya Nadella Bicara soal Inklusi Keuangan di Indonesia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |21:20 WIB
Bos Microsoft Satya Nadella Bicara soal Inklusi Keuangan di Indonesia
CEO Microsoft bicara soal inklusi keuangan RI (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Sunarso bertemu langsung lakukan one on one meeting dengan CEO Microsoft Satya Nadella di Jakarta Convention Center, Selasa (30/4/2024).

Sunarso mengungkapkan, dalam pertemuan yang diagendakan khusus antara BRI dengan Microsoft tersebut membahas soal Artificial Intelligence, Machine Learning serta komitmen Microsoft mendukung penuh upaya BRI yang terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

“Pertemuan tersebut sangat positif, mengingat Microsoft merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Microsoft mendukung transformasi digital yang tengah dilakukan BRI dengan tujuan untuk mempermudah akses keuangan masyarakat,” kata Sunarso dalam keterangan resmi, Rabu (1/5/2024).

Pada kesempatan terpisah di hari yang sama, Satya Nadella juga hadir dalam acara Microsoft Build: AI Day Jakarta yang merupakan rangkaian acara dalam kunjungannya ke Indonesia.

Dalam acara tersebut, salah satu CEO tersukses di dunia ini sempat memuji BRI karena aktif mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Satya Nadella mengatakan BRI telah mengembangkan solusi berbasis AI generatif, mulai dari mesin pencari instruksi kerja untuk layanan pelanggan yang lebih cepat, ‘pabrik konten’ untuk menyelaraskan pembuatan materi pemasaran, alat pembuatan surat untuk menstandarisasi dokumen administrasi, dan sebuah chatbot digital bernama Sabrina.

“Sabrina, yang didukung AI, dimanfaatkan memberikan informasi produk keuangan yang transparan kepada jutaan masyarakat Indonesia," kata Satya Nadella.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/320/3003943/5-fakta-jokowi-bertemu-bos-microsoft-satya-nadella-Rnd5VJrJAG.jpg
5 Fakta Jokowi Bertemu Bos Microsoft Satya Nadella
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/320/3003107/bawa-duit-rp27-triliun-microsoft-investasi-terbesar-sepanjang-sejarah-di-indonesia-elS7WJotz0.jpg
Bawa Duit Rp27 Triliun, Microsoft Investasi Terbesar Sepanjang Sejarah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/320/3002999/microsoft-siapkan-rp27-triliun-investasi-ai-di-indonesia-YSIheHXaB0.jpg
Microsoft Siapkan Rp27 Triliun Investasi AI di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/320/3002478/jokowi-minta-microsoft-kembangkan-teknologi-untuk-pertanian-hingga-perikanan-ri-YgZs6xznYk.jpg
Jokowi Minta Microsoft Kembangkan Teknologi untuk Pertanian hingga Perikanan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/320/3002073/jokowi-bertemu-bos-microsoft-besok-pagi-RDYy1kF8Ff.jpg
Jokowi Bertemu Bos Microsoft Besok Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/320/2826567/microsoft-didenda-rp296-miliar-karena-simpan-data-secara-ilegal-NMJcJSwSTF.jpg
Microsoft Didenda Rp296 Miliar karena Simpan Data Secara Ilegal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement