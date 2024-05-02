Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bawa Duit Rp27 Triliun, Microsoft Investasi Terbesar Sepanjang Sejarah di Indonesia

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |05:08 WIB
Bawa Duit Rp27 Triliun, Microsoft Investasi Terbesar Sepanjang Sejarah di Indonesia
Microsoft Investasi Terbesar di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - CEO Microsoft Satya Nadella menyatakan bahwa siap melakukan investasi tunggal terbesar sepanjang sejarah Microsoft di Indonesia selama 29 tahun.

Microsoft sendiri siap berinvestasi selama empat tahun di Indonesia untuk infrastruktur cloud dan AI (Artificial Intelligence). Investasi yang siap Microsoft berikan adalah USD1,7 miliar atau setara Rp27,6 triliun (kurs Rp16.264 per USD).

Presiden Jokowi dan Nadella bertemu di hari Selasa 30 April 2024 di Istana Presiden. Pada pertemuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Jokowi menyampaikan usulannya mengenai pembangunan pusat riset AI di Indonesia dan pusat data Microsoft yang berbasis di Bali atau IKN.

Kunjungan CEO Microsoft dimulai dengan Indonesia yang kemudian dilanjutkan ke Thailand dan Malaysia.

Microsoft sendiri telah mengambil langkah yang cukup besar pada bidang AI dengan memasukkan chatbot AI pada mesin pencarinya, Bing. Microsoft juga telah menjalankan salah satu operasi komputasi cloud terbesar di dunia.

Berdasarkan data laporan pendapatan, laba Microsoft pada periode Januari-Maret naik sebesar 20% ketika Microsoft memposisikan dirinya sebagai perusahaan pemimpin dalam penerapan teknologi AI yang dapat membuat tempat kerja menjadi lebih produktif.

“Teknologi AI ini bertujuan untuk membengkokkan kurva pertumbuhan ekonomi. Target keseluruhan yang kami miliki bersama adalah kami menanggapi ini sebagai masukan baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebagai output-nya,” ujar Nadella di Jakarta, persinggahan pertama dalam lawatannya ke Asia Tenggara.

Asia Tenggara merupakan pasar yang berkembang dan memiliki potensial pada lokasinya untuk mengembangkan lebih banyak produk AI lainnya menurut Microsoft.

Perusahaan Konsultan Global, Kearney melakukan studi dan mengatakan bahwa AI dapat berkontribusi hampir sebesar $1 triliun untuk PDB Asia Tenggara pada 2030, yang dimana Indonesia sendiri diperkirakan akan memperoleh USD366 miliar di antaranya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/320/3003943/5-fakta-jokowi-bertemu-bos-microsoft-satya-nadella-Rnd5VJrJAG.jpg
5 Fakta Jokowi Bertemu Bos Microsoft Satya Nadella
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/320/3003203/bos-microsoft-satya-nadella-bicara-soal-inklusi-keuangan-di-indonesia-DDkNC9uBiN.jpg
Bos Microsoft Satya Nadella Bicara soal Inklusi Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/320/3002999/microsoft-siapkan-rp27-triliun-investasi-ai-di-indonesia-YSIheHXaB0.jpg
Microsoft Siapkan Rp27 Triliun Investasi AI di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/320/3002478/jokowi-minta-microsoft-kembangkan-teknologi-untuk-pertanian-hingga-perikanan-ri-YgZs6xznYk.jpg
Jokowi Minta Microsoft Kembangkan Teknologi untuk Pertanian hingga Perikanan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/320/3002073/jokowi-bertemu-bos-microsoft-besok-pagi-RDYy1kF8Ff.jpg
Jokowi Bertemu Bos Microsoft Besok Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/320/2826567/microsoft-didenda-rp296-miliar-karena-simpan-data-secara-ilegal-NMJcJSwSTF.jpg
Microsoft Didenda Rp296 Miliar karena Simpan Data Secara Ilegal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement