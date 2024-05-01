Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengapa 1 Mei Diperingati sebagai Hari Buruh? Ini Sejarahnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |09:40 WIB
Mengapa 1 Mei Diperingati sebagai Hari Buruh? Ini Sejarahnya
Sejarah Hari Buruh. (Foto; okezone.com)
JAKARTA - 1 Mei diperingati Hari Buruh atau di dunia internasional disebut May Day. Pada hari tersebut, ditetapkan menjadi hari libur dan perayaannya berlangsung di seluruh dunia.

Hari buruh memiliki sejarah yang sangat panjang, yakni berawal dari abad ke-19. Kala itu buruh di Amerika Serikat mengumumkan keluhan terkait pekerjaan yang dinilai tak manusiawi

Seperti dilansir dari History, Rabu (1/5/2024), Hari Buruh dimulai ketika para buruh Amerika Serikat dituntut untuk bekerja belasan jam sehari. Banyak dari mereka akhirnya melayangkan protes.

Para buruh kemudian membentuk Federation of Organized Trades and Labour Unions (FOTLU), yang kemudian menjadi American Federation of Labour (AFL), mengadakan konvensi di Chicago pada 1884.

FOTLU memproklamirkan delapan jam kerja untuk tenaga kerja sejak dan setelah 1 Mei 1886.

Pada tahun berikutnya, organisasi buruh terbesar di Amerika Serikat, Knights of Labour, mendukung FOTLU. Mereka pun mengerahkan buruh untuk mogok kerja serta demo.

Pada 1 Mei 1886, lebih dari 300.000 pekerja yang berasal dari 13.000 perusahaan di seluruh negeri turun ke jalan guna menuntut haknya. Aksi mogok pun terjadi, yang diikuti 100.000 buruh mogok kerja.

Aksi protes berlangsung secara damai, namun berubah pada 3 Mei 1886. Saat itu, aparat Kepolisian Chicago terlibat bentrok dengan buruh di McCormick Reaper Works.

Pada keesokan harinya, aksi demo kembali dilakukan di Haymarket Square guna memprotes para pekerja yang tewas serta terluka akibat insiden ini.

