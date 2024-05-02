Beli Surat Berharga Negara ST012, Ikut Biayai Proyek Ramah Lingkungan

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk dapat mengoptimalkan sumber pembiayaan APBN, dengan upaya-upaya creative dan innovative financing yang terus dilakukan.

Beberapa creative dan innovative financing yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan antara lain adalah project financing sukuk, di mana sejak diterbitkan sukuk negara tersebut hasilnya langsung ke dalam proyek yang bersangkutan.

Deputi Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Nana Riana mengatakan, pemerintah telah menawarkan SBN di bidang green sukuk sejak 2018, baik di pasar global maupun di pasar domestik.

"Sukuk tabungan seri ST012-T4 ini merupakan salah satu seri dari green sukuk ritel, dimana hasilnya nanti digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan yang ada di APBN, sebagai bagian daripada upaya membantu mengatasi dampak perubahan iklim," jelas Nana dalam Market Review IDX, Kamis (2/5/2024).

Kemudian di sektor sosial, pemerintah juga punya sukuk wakaf atau yang lebih dikenal dengan cash waqf and sukuk. Dimana nanti imbalannya itu tidak disalurkan ke investor tapi disalurkan kepada nazir dan dikelola oleh nazir dan akan digunakan untuk proyek-proyek sosial kemasyarakatan di luar yang APBN.

"Buat masyarakat ini merupakan investasi kekinian dan kenantian. Kekinian juga ini karena merupakan bagian dari instrumen komersial juga, namun kenantiannya karena dapat pahala jariyah. Setiap imbalan yang diterima oleh yang seharusnya diterima oleh investor diserahkan kepada nazir untuk dikelola demi kemasyarakatan," ungkap Nana.

Nana mencontohkan yang sudah pernah terjadi adalah di Rumah Sakit Ahmad Wardi Mata di Serang. Dimana imbalan dari sukuk wakaf itu sudah pernah dibangun untuk retina center dan imbalan bulanannya digunakan untuk operasi mata katarak gratis bagi kaum duafa disana dengan target 2.500 pasien.