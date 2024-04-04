BRI Sukses Jual SBN SR020 Tembus Rp1,5 Triliun

JAKARTA – Kembali menjadi mitra distribusi penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Seri SR020 yang dikeluarkan oleh pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk berhasil mencatatkan angka penjualan yang menggembirakan.

Pada akhir periode penjualan SR020, penjualan BRI tembus sampai dengan Rp1,5 triliun atau sebesar 202 persen dari target yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

Diketahui, penjualan SR020 dilakukan secara serentak dengan masa penawaran yang berlaku pada periode 1 – 27 Maret 2024. Menawarkan dua jenis tenor yakni Seri SR020-T3 dan SR020-T5, SBN ini memiliki jenis imbal hasil tetap sebesar 6,30 persen per tahun untuk SR020-T3 dan 6,40 persen per tahun untuk SR020-T5.

Salah satu strategi BRI dalam mendorong penjualan SR020 yakni dengan menyelenggarakan sales activity berupa talkshow Wealth Tea Time.

Acara tersebut merupakan kolaborasi Wealth Management BRI dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yang diselenggarakan di Hotel Claro, Kendari pada akhir Maret 2024 lalu.