Investor Asing Banyak Ajukan Minat Investasi di IKN, Ini Proyek yang Diincar

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan nama-nama calon investor asing yang sudah mengajukan Letter of Intent (LoI) atau surat minat berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan, LoI seperti yang disampaikan beberapa perusahaan asal Malaysia dan Jerman.

"Saat ini Malaysia telah menambah LoI mereka kepada kita, yang mana menjadi negara asing terbanyak yang memberikan LoI," ujar Agung dalam keterangan resminya, Rabu (2/5/2024).

Agung mengatakan, Malaysia setidaknya menambah 3 LoI dari perusahaan yang berbeda untuk berinvestasi ke IKN. Ketiga perusahaan tersebut adalah Seven Seasons Preservation Sdn Bhd, Citadel Group Sdn Bhd, dan Ranhill Utilities Berhad.

Masing-masing bergerak di bidang yang berbeda, Seven Seasons Preservation merupakan perusahaan energi berkelanjutan, Citadel Group adalah perusahaan pendanaan, dan Ranhill Utilities merupakan perusahaan penyedia suplai air.

Selain Malaysia, beberapa perusahaan asal Jerman juga turut menyampaikan LoI ke Otorita IKN. Jerman sendiri rencananya akan mengerjakan proyek untuk membangun kantor perwakilan diplomatik di IKN.