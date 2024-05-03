23 Aksi Korporasi Hari Ini, Ada RUPS Telkom hingga XL

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten akan menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada 23 agenda emiten hari ini mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Emiten yang menggelar RUPS antara lain PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) hingga PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Sementara emiten yang akan membayar dividen antara lain PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) hingga PT Bank Permata Tbk (BNLI).

Melansir laman BEI, Jumat (3/5/2024), berikut aksi korporasi hari ini.

1. EXCL

Pemberitahuan RUPS PT XL Axiata Tbk di Gedung XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta

2. TLKM

Pemberitahuan RUPS PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Ballroom Hotel Four Season, Jakarta

3. LUCK

Pemberitahuan RUPS PT Sentral Mitra Informatika Tbk di PT Sentral Mitra Informatika Tbk, Graha Mas Fatmawati blok A 27-29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

4. SMGR

Pemberitahuan RUPS PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta

5. HAIS

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

6. BNGA

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Bank CIMB Niaga Tbk

7. BNLI

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Bank Permata Tbk